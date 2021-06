Concert de l’Orchestre Uzès Uzès, 26 juin 2021-26 juin 2021, UzèsUzès.

15, Avenue Général Vincent 1, place du Duché

Uzès Gard Hôtel de Ville Uzès Gard

Uzès

L’Orchestre de l’École Municipale de Musique d’Uzès composés des élèves, des professeurs et des amateurs d’Uzès et de sa région, sont heureux de vous proposer un concert pour célébrer ensemble, la musique et l’été.Cette formation est un orchestre à vents et percussions avec des violoncelles et une basse électrique.Le programme est éclectique, œuvres du répertoire d’Harmonie, musiques de film, dessins animés, classique, jazz, œuvres avec solistesIl est dirigé par Brigitte Lelandais, directrice de l’école municipale de musique d’Uzès et Ennio Lelandais, professeur de Trompette.Nous espérons, pour notre premier concert de reprise, après 7 mois d’arrêt, vous compter nombreux pour profiter de ce moment musicalA Samedi à 20H30 dans la cour de l’Hôtel de VilleEntrée Libre

emmuzes@gmail.com +33 4 66 03 04 03

