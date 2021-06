Concert de l’Orchestre Universitaire de Picardie Amiens, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Amiens.

Concert de l’Orchestre Universitaire de Picardie 2021-07-02 21:00:00 – 2021-07-02 22:30:00

Amiens Somme

Les deux chefs, Luc Bonnaillie et Nicolas Lefèvre, ont concocté un programme lumineux, enjoué, émaillé de symboles où se côtoient quelques grandes pages de la musique symphonique et des airs d’opéras célèbres et populaires…

Vous pourrez ainsi entendre les œuvres suivantes:

– Berceuse et Final de l’Oiseau de feu (I. Stravinsky)

– Je veux vivre, extrait de Roméo et Juliette (C. Gounod)

– Introduction et Rondo Capriccioso (C. Saint-Saëns)

– Danses hongroises (J. Brahms)

– Final des Pins de Rome (O. Respighi) i pini della via Appia

– Extraits de Carmen (G. Bizet)

– Danzon n°2 (A. Marquez)

– Duo des fleurs, extrait de Lakmé (L. Delibes)…

+33 3 22 95 19 87

dernière mise à jour : 2021-06-28 par