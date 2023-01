Concert de l’orchestre universitaire : Big B Jazz Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Concert de l'orchestre universitaire : Big B Jazz 2 Place du Théâtre Petit Kursaal Besançon

2023-02-09

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon

Doubs EUR 0 0 Pour bien commencer l’année 2023, l’association Orchestre universitaire de Besançon Franche-Comté

organise un concert au Petit Kursaal de Besançon avec son Big Band, et invite le B Jazz big band de

Champvans (Jura).

La première partie de ce concert sera assurée par le Big Band universitaire. Composé d’environ 25 musiciens

étudiants, personnels et anciens étudiants de l’Université de Franche-Comté, le Big Band est dirigé depuis

septembre 2018 par Mehdi Mabed, doctorant en physique. orchestreuniv.besac@gmail.com http://oubfc.fr/ Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

