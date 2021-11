Concert de l’Orchestre Uniart CRD de Bobigny, 13 novembre 2021, Bobigny.

Concert de l’Orchestre Uniart

CRD de Bobigny, le samedi 13 novembre à 19:30

Concert unique du nouvel orchestre à cordes UniArt, qui a été fondé à l’initiative de la violoniste et professeur Maria Christiany avec le soutien du Conservatoire de Bobigny. L’orchestre s’est donné comme mission de promouvoir la diversité culturelle sous differentes formes et de susciter l’envie chez les jeunes d’aller vers la pratique musicale et de continuer de façon sérieuse et rigoureuse. Depuis sa naissance en aôut 2021 comme septuor, l’orchestre UniArt, qui joue sans chef d’orchestre, n’a cessé d’élargir son répertoire et ses effectifs. L’orchestre compte aujourd’hui une quinzaine de musiciens de tous âges et d’origines différents, ouverts aux projets artistiques, éducatifs et territoriales. Les musiciens d’orchestre sont soit des professionnels, soit des étudiants en voie de professionalisation. Cet orchestre à cordes offre à ses étudiants et aux jeunes diplômés des conditions idéales pour une immersion professionnelle. Dans le cadre de préparation d’une tournée en Russie l’orchestre va exécuter une programme entièrement russe : Tchaikovski,Serenade for strings; Kalinnikov, serenade for strings; Shostakovich, Valse; L’entrée est libre.

Entrée libre

L’orchestre à cordes Uniart une programme entièrement russe :Tchaikovski,Serenade for strings; Kalinnikov, serenade for strings; Shostakovich, Valse;

CRD de Bobigny 2, place de Libération, 93000, Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T19:30:00 2021-11-13T21:00:00