Concert de l’orchestre symphonique Opus 45 Salle de l’institut Orléans, samedi 23 mars 2024.

Concert de l’orchestre symphonique Opus 45 Programme de musique classique, musique de films et jazz Samedi 23 mars, 18h00 Salle de l’institut Tarif; 10 € – 12 à 16 ans demi-tarif – -de 12 ans gratuit

Début : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Opus 45 se produit dans un concert éclectique.

Au programme : Lustspiel de Kéler Béla – Le 1er mouvement de la symphonie n°4 de J.Brahms – Virgen de la Macaréna de M. Saurer – Pirates des Caraïbes de H. Zimmer – The Lord of the Dances de R.Hardiman – Satchmo de T. Ricketts

Réservation possible sur le site: opus45orchestresymphonique.fr

Salle de l'institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire opus45orc@gmail.com

Classique – jazz – musique de films

Lydie Rouet