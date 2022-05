Concert de l’orchestre symphonique Lèves Lèves Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

LEVES

Concert de l’orchestre symphonique Lèves, 7 mai 2022, Lèves. Concert de l’orchestre symphonique Lèves

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07

Lèves Eure-et-Loir Lèves Samedi 07 mai – 20h30 : l’école de musique de Lèves vous invite à un concert exceptionnel de l’orchestre symphonique, de l’ensemble vocal cluster et de la classe de chant en l’église Saint-Lazare de Lèves. Ouvert à tous – entrée libre +33 2 37 21 45 72 Samedi 07 mai – 20h30 : l’école de musique de Lèves vous invite à un concert exceptionnel de l’orchestre symphonique, de l’ensemble vocal cluster et de la classe de chant en l’église Saint-Lazare de Lèves. Ouvert à tous – entrée libre pexels

Lèves

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, LEVES Autres Lieu Lèves Adresse Ville Lèves lieuville Lèves Departement Eure-et-Loir

Lèves Lèves Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leves/

Concert de l’orchestre symphonique Lèves 2022-05-07 was last modified: by Concert de l’orchestre symphonique Lèves Lèves 7 mai 2022 Eure-et-Loir Lèves

Lèves Eure-et-Loir