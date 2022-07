Concert de l’orchestre symphonique « Les clés d’Euphonia » Plouguerneau, 16 juillet 2022, Plouguerneau.

Concert de l’orchestre symphonique « Les clés d’Euphonia »

Espace culturel Armorica Rue du Colombier Plouguerneau Finistère Rue du Colombier Espace culturel Armorica

2022-07-16 – 2022-07-16

Tout public

Créé en 2011, l’orchestre est constitué de jeunes musiciens désireux d’ouvrir les portes du répertoire symphonique et de partager leur passion avec tous les publics. Les spectateurs découvriront la genèse des œuvres et les secrets de leur composition. Les morceaux, choisis parmi les les grandes pièces du répertoire symphonique, sont interpretés et assortis de « clés » d’écoute. Au programme : « La Mer » de Claude Debussy et « En saga » de Jean Sibelius.

contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 https://www.espace-armorica.fr/

