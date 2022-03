Concert de l’Orchestre Symphonique du Plateau de Saclay École polytechnique, 22 mars 2022, Palaiseau.

Concert de l’Orchestre Symphonique du Plateau de Saclay

École polytechnique, le mardi 22 mars à 21:00

La fin de la deuxième session des OPS approche à grands pas et avec ça, et les deux orchestres sont fiers de vous présenter leur concert ! Quel que soit votre style, l’orchestre symphonique et leur cheffe Sucen Liu sauront vous convaincre à nouveau en traversant les époques et variant les genres. Une expérience à ne pas manquer ! On vous attend le 17 Mars à 21h à Centrale Supélec, et le 22 Mars à 21h à l’École Polytechnique. L’entrée est gratuite avec participation libre à la fin. Au programme : – Ouverture d’Egmont, par Beethoven – 1° Rhapsodie pour Clarinette par Debussy, soliste : Olivia Leblanc – Extraits des suites de Roméo et Juliette, par Prokofiev ? La réservation est obligatoire et peut se faire en ligne sur le site des OPS : [[https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/](https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/)](https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/) Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces concerts, Les musiciens des Orchestres du Plateau de Saclay

Entrée gratuite, participation libre, réservation obligatoire

Concert de l’Orchestre Symphonique des OPS

École polytechnique École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, FRANCE Palaiseau Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T21:00:00 2022-03-22T22:30:00