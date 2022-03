Concert de l’Orchestre Symphonique du Plateau de Saclay CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel,Amphi Michelin, 17 mars 2022, Gif-sur-Yvette.

Concert de l’Orchestre Symphonique du Plateau de Saclay

CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel, Amphi Michelin, le jeudi 17 mars à 21:00

La fin de la deuxième session des OPS approche à grands pas et avec ça, et les deux orchestres sont fiers de vous présenter leur concert ! Quel que soit votre style, l’orchestre symphonique et leur cheffe Sucen Liu sauront vous convaincre à nouveau en traversant les époques et variant les genres. Une expérience à ne pas manquer ! On vous attend le 17 Mars à 21h à Centrale Supélec, et le 22 Mars à 21h à l’École Polytechnique. L’entrée est gratuite avec participation libre à la fin. Au programme : – Ouverture d’Egmont, par Beethoven – 1° Rhapsodie pour Clarinette par Debussy, soliste : Olivia Leblanc – Extraits des suites de Roméo et Juliette, par Prokofiev ? La réservation est obligatoire et peut se faire en ligne sur le site des OPS : [[https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/](https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/)](https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/) Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces concerts, Les musiciens des Orchestres du Plateau de Saclay

Entrée gratuite, participation libre, réservation obligatoire

CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel,Amphi Michelin 8-10 rue Joliot-Curie – Gif-Sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne



2022-03-17T21:00:00 2022-03-17T22:30:00