Concert de l’Orchestre Symphonique d’Orléans Théâtre d’Orléans, 26 février 2022, Orléans.

du samedi 26 février au dimanche 27 février à Théâtre d’Orléans

Voilà une belle occasion de valoriser cet instrument peu connu dans le répertoire. On l’entendra d’abord au sein de l’orchestre dans la Création du Monde de Milhaud, puis Le Quatuor Zahir, lauréat de plusieurs prix internationaux, interprétera le méconnu concerto de Jean Martinon. Place ensuite à une partition concertante entre le saxophone, le trombone basse, la batterie et l’orchestre, dans laquelle Martial Solal réunit jazz et classique. Au terme de ce voyage au son du saxophone, Appalachian Spring nous mènera au sommet des montagnes américaines. C’est avec une émotion particulière que nous accueillerons à la direction de ce programme Quentin Hindley, neveu de notre regretté chef Jean-Marc Cochereau. – Direction Quentin Hindley Saxophone Jean-Charles Richard ; Quatuor Zahir : Guillaume Berceau, Sandro Compagnon, Florent Louman, Joakim Ciesla – MILHAUD, La création du Monde MARTINON, Concerto pour quatuor de saxophones SOLAL, Concerto pour saxophone et orchestre COPLAND, Appalachian Spring

Plein tarif (Catégorie 1 : 30 € ; Catégorie 2 : 27 € ; Catégorie 3 : 19 €), Tarif réduit* (Catégorie 2) : 24 € Tarif jeune (Catégorie 2 et 3) : 13 € ; pour les moins de 26 ans. Possibilité de payer avec un Pass YEP’S et Pass Culture

À l’initiative des professeurs de saxophones du Conservatoire d’Orléans, le festival Sax’Ophonies

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:00:00;2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T18:30:00