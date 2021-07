CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO Cattenom, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Cattenom.

Cattenom Moselle Cattenom

Après son succès en 2019 et en 2020 à l’occasion du concert de Nouvel An de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et l’Orchestre Symphonique Divertimento seront de retour sur le territoire communautaire pour un nouveau concert. Dirigés par Zahia ZIOUANI, les 49 musiciens de l’Orchestre présenteront le programme « Arabesque – Concert Symphonique » teinté d’excellence artistique et accessible au plus grand nombre.

Entrée gratuite, sur réservation uniquement via la plateforme Weezevent.com.

+33 3 82 82 05 60 https://www.weezevent.com/orchestre-symphonique-divertimento-4

