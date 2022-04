Concert de l’Orchestre Symphonique d’Elbeuf Salle Polyvalente La Gribotière,76520 Boos Boos Catégories d’évènement: Boos

Venez profiter de musique classique et de musique de films. Tarifs : – Gratuit : -12 ans – 5 € : 12-18 ans – 10 € : +18 ans Réservation conseillée en Mairie.

L’Orchestre Symphonique d’Elbeuf, composé de 45 musiciens sous la direction de Félix Pognon, joueront à la salle La Gribotière le samedi 7 mai 2022 à 20h30. Salle Polyvalente La Gribotière,76520 Boos Rue de la Chesnaie, 76520 Boos Boos Seine-Maritime

