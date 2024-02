CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT NAZAIRE route de Savenay Bouvron, dimanche 17 mars 2024.

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT NAZAIRE route de Savenay Bouvron Loire-Atlantique

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’OSSN, dirigé par Thierry Bréhu, présente Héritages Bizet, Chostakovitch, Gade… Accueil des spectateurs en musique dès 14h15, par Chants d’Elles, choeur de femmes, une invitation à voyager en poésie et polyphonie, conduit par Gwendoline Demont.

Depuis toujours, la musique que composent les artistes bénéficie de l’héritage des générations précédentes. Qu’il s’agisse de simples inspirations, d’hommages ou de reprises explicites, on y retrouve souvent l’influence de thèmes populaires ou celle d’autres compositeurs.

C’est avec le souhait de mettre en valeur cette richesse de la transmission que l’OSSN et son chef Thierry Bréhu vous proposent des oeuvres se référant à des personnages mythologiques (échos d’Ossian, Niels Gade) ou reprenant des thèmes traditionnels ou les imitant (Bizet, suite de la Jolie Fille de Perth, Petite suite d’orchestre Jeux d’enfants), ainsi que la Suite Jazz n°2 de Chostakovitch, dont l’OSSN jouera de larges extraits.

Billetterie sur seetickets.com

ou en mairie au 02 40 56 32 18

Le jour J sur place, sous réserve de places restantes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

route de Savenay Horizinc

Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT NAZAIRE Bouvron a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire