Rouillon Rouillon Rouillon, Sarthe CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VILLE DU MANS Rouillon Rouillon Catégories d’évènement: Rouillon

Sarthe

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VILLE DU MANS Rouillon, 14 novembre 2021, Rouillon. CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VILLE DU MANS 2021-11-14 16:00:00 – 2021-11-14 18:30:00 Salle Vaujoubert Route de la Vove

Rouillon Sarthe Rouillon EUR 5 Au programme, Franz Schubert, Antonín Dvorák, Charles Gounod,

Isaac Albéniz, Camille Saint-Saëns, musiques de films… Rendez-vous dimanche 14 novembre à 16h, au Domaine de Vaujoubert, à Rouillon. Concert de l’orchestre symphonique de la ville du Mans contact@musicalement.fr http://www.musicalement.fr/ Au programme, Franz Schubert, Antonín Dvorák, Charles Gounod,

Isaac Albéniz, Camille Saint-Saëns, musiques de films… Rendez-vous dimanche 14 novembre à 16h, au Domaine de Vaujoubert, à Rouillon. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Rouillon, Sarthe Autres Lieu Rouillon Adresse Salle Vaujoubert Route de la Vove Ville Rouillon lieuville 48.01191#0.14458