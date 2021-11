Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire, Yzeures-sur-Creuse Concert de l’orchestre symphonique de la Région Centre Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2021-12-18 20:30:00 – 2021-12-18

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse Concert composé de 50 musiciens. Au programme : Mozart, ouverture des noces de Figaro / Mozart, concerto pour clarinette en La majeur / Beethoven, Symphonie n°7

Clarinettiste solo : François Petit

Direction d’orchestre : Gwennolé Rufet

mairie@yzeuressurcreuse.fr +33 2 47 94 55 01

