Ostheim Ostheim Haut-Rhin, Ostheim Concert de l’orchestre symphonique Collegium Musicum Ostheim Ostheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ostheim

Concert de l’orchestre symphonique Collegium Musicum Ostheim, 12 décembre 2021, Ostheim. Concert de l’orchestre symphonique Collegium Musicum Ostheim

2021-12-12 – 2021-12-12

Ostheim Haut-Rhin Ostheim EUR Le jeune chef d’orchestre Simon Rigaudeau, vous propose un concert avec le Collégium Musicum de Mulhouse au cœur de l’église protestante. Le jeune chef d’orchestre Simon Rigaudeau, vous propose un concert avec le Collégium Musicum de Mulhouse au cœur de l’église protestante. +33 3 89 47 91 46 Le jeune chef d’orchestre Simon Rigaudeau, vous propose un concert avec le Collégium Musicum de Mulhouse au cœur de l’église protestante. Ostheim

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ostheim Autres Lieu Ostheim Adresse Ville Ostheim lieuville Ostheim