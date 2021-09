Concert de l’Orchestre Régional de Normandie à Villers-Bocage Villers-Bocage, 12 octobre 2021, Villers-Bocage.

Concert de l’Orchestre Régional de Normandie à Villers-Bocage 2021-10-12 20:30:00 – 2021-10-12 Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir

Villers-Bocage Calvados

L’AIPOS vous propose un concert de l’Orchestre Régional de Normandie : “L’histoire musicale et subjective des séries télé des années 70 à nos jours”.

Que nous le voulions ou non, nous avons tous été bercés par les génériques des séries télévisées. Qui n’a jamais entendu le motif de La Petite Maison dans la Prairie ou de Chapeau Melon et Bottes de Cuir ? Ces musiques sont devenues, telles les ritournelles de notre jeunesse, les éléments de notre pop culture.

Avec ce spectacle réunissant un quintet de musiciens à vent, un percussionniste et un comédien, l’Orchestre Régional de Normandie invite à entendre et réentendre les génériques des séries d’hier et d’aujourd’hui.

Le comédien ponctue le concert d’anecdotes personnelles et invite chacun à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais il raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension politique que revêtent ces séries.

Un spectacle entre stand-up et concert qui mêle subtilement analyse, humour et musique, à fredonner en famille !

Durée 95 minutes. Dès 10 ans.

