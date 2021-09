Orbec Orbec Calvados, Orbec Concert de l’Orchestre Régional de Normandie à Orbec pour les Journées du Patrimoine. Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

Concert de l’Orchestre Régional de Normandie à Orbec pour les Journées du Patrimoine. Orbec, 17 septembre 2021, Orbec. Concert de l’Orchestre Régional de Normandie à Orbec pour les Journées du Patrimoine. 2021-09-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-17 21:30:00 21:30:00 Place Maréchal Foch Centre Culturel

Orbec Calvados Orbec L’Orchestre Régional de Normandie propose un programme musical qui met en avant la virtuosité des instruments à travers trois œuvres unies par la même tonalité de ré majeur, tonalité à la fois claire, limpide et joyeuse.

Au cœur de ce concert, deux trios pour deux pages de jeunesse de Beethoven qui empruntent la forme viennoise de la sérénade. Avec le spirituel opus 25, pour flûte, violon et alto, le compositeur innove déjà en convoquant un instrumentarium jusque-là inédit, dépourvu de la basse du violoncelle.

Pour conclure de façon étincelante ce programme, le Quatuor K.285 de Mozart, véritable joyau du répertoire chambriste, rassemblera les quatre musiciens. Là encore, la flûte y est mise en valeur, particulièrement dans le 2ème mouvement où elle y déploie une merveilleuse mélopée, accompagnée uniquement par les délicats pizzicati des cordes. L’Orchestre Régional de Normandie propose un programme musical qui met en avant la virtuosité des instruments à travers trois œuvres unies par la même tonalité de ré majeur, tonalité à la fois claire, limpide et joyeuse.

Pour conclure de façon étincelante ce programme, le Quatuor K.285 de Mozart, véritable joyau du répertoire chambriste, rassemblera les quatre musiciens. Là encore, la flûte y est mise en valeur, particulièrement dans le 2ème mouvement où elle y déploie une merveilleuse mélopée, accompagnée uniquement par les délicats pizzicati des cordes.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu Orbec Adresse Place Maréchal Foch Centre Culturel Ville Orbec lieuville 49.02109#0.40648