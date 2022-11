Concert de l’Orchestre philharmonique d’Obernai

2022-12-03 – 2022-12-03 EUR L’Orchestre Philharmonique d’Obernai vous invite à un concert de musique classique, sous la direction de Philippe Criqui, avec Florence Felz au chant. L’Orchestre comporte en formation concert environ 35 musiciens d’horizons divers. Au programme, des œuvres de : Auber, Mozart, Cilea, Waldteufel, Strauss, Messager… L’Orchestre Philharmonique d’Obernai vous invite à un concert de musique classique, orchestre et chant avec Florence Felz. Au programme, des œuvres de : Auber, Mozart, Cilea, Waldteufel, Strauss, Messager… +33 3 88 38 76 97 dernière mise à jour : 2022-11-08 par

