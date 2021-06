Wissembourg Wissembourg 67160, Wissembourg Concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: 67160

Wissembourg

Concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg Wissembourg, 19 juin 2021-19 juin 2021, Wissembourg. Concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 2021-06-19 20:00:00 – 2021-06-19 21:30:00

Wissembourg 67160 Concert de musique de chambre, intitulé « autour de Puccini, l’opéra à l’honneur », donné par l’orchestre philharmonique de Strasbourg. Musique de chambre +33 3 88 94 11 13 Musique de chambre Concert de musique de chambre, intitulé « autour de Puccini, l’opéra à l’honneur », donné par l’orchestre philharmonique de Strasbourg.

Détails Catégories d’évènement: 67160, Wissembourg Étiquettes évènement : Autres Lieu Wissembourg Adresse Ville Wissembourg lieuville 49.03859#7.94283