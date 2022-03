Concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Concert de l'orchestre philharmonique de Strasbourg Niederbronn-les-Bains, 6 avril 2022, Niederbronn-les-Bains.

2022-04-06 20:00:00 – 2022-04-06

L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg se produira sur la scène du Moulin 9. Les œuvres présentées sont des symphonies de Prokofiev et Beethoven ainsi qu'un concerto de Mozart.

