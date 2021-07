Concert de l’orchestre Paul Kuentz Fouesnant, 31 juillet 2021, Fouesnant.

Concert de l’orchestre Paul Kuentz 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31 22:30:00

Fouesnant Finistère

Programme

CHERUBINI Ave Maria pour hautbois et cor anglais

BACH Concerto pour deux violons et

Cantate 202 du mariage “Weichet nur betrübte Schatten”, pour soprano et hautbois

VIVALDI Concerto pour deux violons, opus 3 n° 8 et

Motet In furore giustissimae irae, pour soprano et orchestre

BELLINI Concerto pour hautbois

Kristina VAHRENKAMP, soprano – Réginald LAFONT, hautbois

Jean-Louis OLLU – Romain SéNAC – Bérengère de GROMARD, violons

dernière mise à jour : 2021-07-13 par