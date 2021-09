Chécy Eglise de Chécy Chécy, Loiret Concert de l’orchestre OPUS 45 pour les Amis de l’orgue Eglise de Chécy Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Concert de l'orchestre OPUS 45 pour les Amis de l'orgue

Eglise de Chécy, le dimanche 10 octobre à 16:00

Concert de l’orchestre symphonique OPUS 45: danses roumaines de Bartok, ensembles de cordes : Adagio de S. Barber, Concerto grosso de Vivaldi, d’instruments à vents : petite symphonie de C Gounod, orgue seule, avec flûte et avec l’orchestre Mozart et Krebs, danses roumaines de Bartok

entrée libre

Ensembles de musique de chambre, orgue et orchestre symphonique. Eglise de Chécy

2021-10-10T16:00:00

