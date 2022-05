CONCERT DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE AVEC RENAUD CAPUCON Aix-Noulette, 4 juin 2022, Aix-Noulette.

CONCERT DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE AVEC RENAUD CAPUCON Rue de l’abbé Aix-Noulette

2022-06-04 – 2022-06-04

Rue de l’abbé Aix-Noulette Pas-de-Calais

Aix-Noulette Jean-Claude Casadesus nous raconte des histoires en musique. Dans Oberon, Weber nous entraîne dans le monde enchanté des elfes. Le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev compte parmi les pièces les plus célèbres du répertoire. Avec des pages comme les Montaigus et Capulets ou la Scène au Balcon, Prokofiev dépeint avec une intensité exceptionnelle les amoureux de Shakespeare. Au cours de cette soirée événement, Renaud Capuçon interprète également le superbe Concerto de Bruch. Difficile d’imaginer que le compositeur romantique n’avait encore jamais écrit pour le violon en commençant l’écriture du concerto. Avec son sublime violon Guarneri del Gesù, Renaud Capuçon transcendera les merveilleuses mélodies de la partie soliste.

La commune d’Aix-Noulette accueille l’Orchestre national de Lille accompagné du soliste Renaud Capuçon pour Shakespeare en musique !

bib.noulette@orange.fr +33 3 21 29 58 94

Rue de l’abbé Aix-Noulette

dernière mise à jour : 2022-05-11 par