2022-07-12 – 2022-07-12 L’Orchestre National de Cannes est un orchestre symphonique labellisé Orchestre national depuis janvier 2022 et membre de l’Association Française des Orchestres (AFO).

L’Orchestre National de Cannes propose des concerts de musique classique tout au long de l’année.

Sous la direction de Benjamin Lévy

Et avec la participation d’Ennio Maso Lelandais à la trompette



Au programme de cette soirée :



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Les Noces de Figaro – Ouverture



Joseph Haydn (1732-1809)

Concerto pour trompette en mi bémol majeur, Hob. VIIe.1



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

