Concert de l’Orchestre Musikaa Berd’huis, 10 juillet 2022, Berd'huis.

Concert de l’Orchestre Musikaa

22 Route de Bellême Berd’huis Orne

2022-07-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-10 16:30:00 16:30:00

Berd’huis

Orne

En l’église de Berd’huis, concert alliant musique classique et musiques de films.

Pierre Ledru y dirigera une vingtaine de musiciens, avec la présence exceptionnelle du flutiste de pan Philippe Husser.

La programmation sera variée avec des thèmes classiques célèbres (Dvorak, Albinoni, Strauss,…) et des musiques de films récents et anciens. L’entrée est gratuite. Une participation au chapeau sera proposée en fin d’événement.

https://baetc61340.wixsite.com/baetc/copie-de-accueil

Berd’huis

dernière mise à jour : 2022-07-08 par