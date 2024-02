CONCERT DE L’ORCHESTRE INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE POMPEY Pompey, vendredi 23 février 2024.

Vendredi

Ce concert clôture l’édition 2024 de l’orchestre intercommunal qui a rassemblé pendant 2 week-end de répétition plus de quarante musiciens amateurs du Bassin de Pompey. Cette formation, réunie à l’initiative de la Communauté de Communes, des communes et des écoles de musique du territoire, va vous faire découvrir des morceaux teintés de variétés françaises et internationales, de jazz, de musiques de films et de séries.

Entrée libreTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 22:00:00

59 Avenue du Général de Gaulle

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est

