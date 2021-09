Dinan Gare de Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Concert de l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Dinan Gare de Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gare de Dinan, le samedi 18 septembre à 18:00

Venez assister au concert de l’orchestre d’harmonie municipale sous l’ auvent du mail de la gare de Dinan. Au rythme des bois, cuivres et percussions, venez découvrir le riche répertoire de l’orchestre alternant entre musique classique, jazz et compositions originales.

Lieu : Mail de la Gare

Au rythme des bois, cuivres et percussions, venez découvrir le riche répertoire de l'orchestre alternant entre musique classique, jazz et compositions originales. Gare de Dinan Place du 11 novembre, 22100, Dinan

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

