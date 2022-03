Concert de l’orchestre d’harmonie Le Blanc Le Blanc Le BlancLe Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

Concert de l’orchestre d’harmonie Le Blanc Le Blanc, 27 mars 2022, Le BlancLe Blanc. Concert de l’orchestre d’harmonie place de la libération Le Blanc Le Blanc

2022-03-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-27

Le Blanc Indre place de la libération Le Blanc Indre Le Blanc Longtemps reporté… le voici enfin le concert de l’Orchestre d’Harmonie du Blanc. En première partie vous pourrez aussi découvrir les ateliers jazz de l’école de Musique… un bon dimanche après midi musical en perspective. Concert par l’orchestre d’harmonie de l’école municipale de musique du Blanc. accueil@destination-brenne.fr +33 2 54 37 05 13 http://www.tourisme-leblanc.fr/ Longtemps reporté… le voici enfin le concert de l’Orchestre d’Harmonie du Blanc. En première partie vous pourrez aussi découvrir les ateliers jazz de l’école de Musique… un bon dimanche après midi musical en perspective. Ecole de musique

place de la libération Le Blanc Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Le Blanc Adresse place de la libération Ville Le BlancLe Blanc lieuville place de la libération Le Blanc Le Blanc Departement Indre

Le Blanc Le Blanc Le BlancLe Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blancle-blanc/

Concert de l’orchestre d’harmonie Le Blanc Le Blanc 2022-03-27 was last modified: by Concert de l’orchestre d’harmonie Le Blanc Le Blanc Le Blanc Le Blanc 27 mars 2022 Indre Le Blanc

Le BlancLe Blanc Indre