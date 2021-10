Imphy Imphy Imphy, Nièvre Concert de l’Orchestre d’Harmonie Imphy Imphy Catégories d’évènement: Imphy

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Imphy, 20 novembre 2021, Imphy. Concert de l’Orchestre d’Harmonie Salle des Fêtes Rue Paul Vaillant Couturier Imphy

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle des Fêtes Rue Paul Vaillant Couturier

Imphy Nièvre Imphy EUR Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Imphy qui reçoit pour l’occasion :

– Bastien Baumet (Euphorium)

