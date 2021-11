Palaiseau École polytechnique Essonne, Palaiseau Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Plateau de Saclay (OPS) École polytechnique Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Les OPS sont la réunion de deux orchestres : un d’harmonie et un symphonique. Ces orchestres regroupent plus d’une centaine d’étudiants de l’ensemble des grandes écoles, universités et entreprises du Plateau de Saclay. Concert de fin d’année de l’orchestre d’harmonie du plateau de saclay. Au programme : des musiques de films d’animations, notamment de Miyazaki. -Soul bossa nova, Quincy Jones -Mon voisin Totoro, Joe Hisaishi -Kiki la petite sorcière, Joe Hisaishi -Princesse Mononoke, Joe Hisaishi -Dragons, John Powell Le concert s’accompagne de projection d’extraits de films. A la direction : Emmanuel Fessler.

Entrée gratuite — Réservation obligatoire — Pass sanitaire obligatoire

