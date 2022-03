Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Plateau de Saclay CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

le jeudi 24 mars à 21:00

La fin de la deuxième session des OPS approche à grands pas et avec ça, les Orchestres du Plateau de Saclay sont fiers de vous présenter leurs programmes ! Une envie de changer d’air ? De s’évader du plateau de Saclay ? L’orchestre d’harmonie s’embarque pour un tour du monde musical, bien évidemment dirigé par Emmanuel Fessler. Ne ratez pas le départ : le 24 Mars à 21h à Centrale Supélec ou le 29 Mars à 21h à l’École Polytechnique. L’entrée sera gratuite avec participation libre à la fin. Au programme : – Baba Yetu, par Christopher Tin – El Camino Real, par Alfred Reed – Ross Roy, par Jacob de Haan -… et bien d’autres encore ! ? La réservation est obligatoire et s’effectue en ligne : [[https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/](https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/)](https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/) Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces concerts, Les musiciens des Orchestres du Plateau de Saclay

Entrée gratuite, participation libre, réservation obligatoire

2022-03-24T21:00:00 2022-03-24T22:30:00

