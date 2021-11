Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Concert de l’orchestre d’harmonie du Grand-Bornand pour la Sainte-Cécile avec Simon Fache Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Le Grand-Bornand

Concert de l’orchestre d’harmonie du Grand-Bornand pour la Sainte-Cécile avec Simon Fache Le Grand-Bornand, 4 décembre 2021, Le Grand-Bornand. Concert de l’orchestre d’harmonie du Grand-Bornand pour la Sainte-Cécile avec Simon Fache B.P. 8 243 route du Borne Le Grand-Bornand

2021-12-04 – 2021-12-05 B.P. 8 243 route du Borne

Le Grand-Bornand Haute-Savoie Le Grand-Bornand Concert de l’orchestre d’harmonie du Grand-Bornand pour la Sainte-Cécile. 10ème anniversaire de l’orchestre du Grand-Bornand avec pour invité Simon Fache et son spectacle d’humour « Pianistologie ». infos@legrandbornand.com +33 4 50 02 78 00 https://www.legrandbornand.com/ B.P. 8 243 route du Borne Le Grand-Bornand

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Le Grand-Bornand Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Autres Lieu Le Grand-Bornand Adresse B.P. 8 243 route du Borne Ville Le Grand-Bornand lieuville B.P. 8 243 route du Borne Le Grand-Bornand