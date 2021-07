Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais Halle Brusson, 19 septembre 2021, Villemur-sur-Tarn.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais

Halle Brusson, le dimanche 19 septembre à 17:30

Pour clôturer de belle manière ces 38ème Journées du patrimoine, nous avons le plaisir d’accueillir à la Halle Brusson, patrimoine industriel Villemurien du XIXe siècle, l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais, dimanche 19 septembre 2021 à 17h30. Fondé aux alentours de 1875, sous le nom de la Lyre Frontonnaise, l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais (OHF31) a presque 150 ans d’histoire, ce qui en fait la doyenne des sociétés musicales de Haute-Garonne. C’est en 2014 que l’orchestre rejoint la Communauté de Communes du Frontonnais et change de nom. Regroupant une quarantaine de musiciens de tous âges et de toutes professions, sous la direction du Chef d’orchestre Bernard Gautherin, et de son Président Christophe Leroux, il propose un répertoire varié – du classique à la variété, en passant par le cinéma et la musique latine – et donne de nombreux concerts tout au long de l’année. La formation est constituée de deux grandes familles instrumentales : les Vents (clarinettes, cors d’harmonie, flûtes, piccolos, saxophones, trombones, trompettes et tubas) et les Percussions (batterie, congas, cymbales, grosse caisse, petites percussions, timbales et xylophone).

Tout public, sans réservation… attention toutefois : en fonction des mesures Covid du moment, les places pourront être limitées … n’hésitez pas à vous renseigner !

Mise en valeur de notre patrimoine récent avec ce concert de l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais, sous la Halle Brusson.

