Salle de la Glacière, le samedi 26 mars à 20:30

L’Orchestre d’harmonie dirigé par Eric Roulet présentera en 2ème partie du concert des pièces de Jean-Michel Maury, clarinettiste, saxophoniste et compositeur. Deux d’entre elles ont été crées pour l’occasion : « La marche des sénateurs » et « Un ariégeois à Mérignac ». En avant-première, les musiciens auront profité d’une master class avec le compositeur. _Sur inscription_ Venez écouter le travail d’Eric Roulet et ses élèves musiciens ! Salle de la Glacière 56 rue Armand Gayral 33700 Mérignac Mérignac Gironde

