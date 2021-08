Saintes Abbaye aux Dames Charente-Maritime, Saintes Concert de l’orchestre d’harmonie du conservatoire de musique et de danse Abbaye aux Dames Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Abbaye aux Dames, le samedi 18 septembre à 18:30 Gratuit. Réservation obligatoire.

Assistez à un concert dans l’abbaye ! Direction : Cyrille Gauthier. Abbaye aux Dames 11 place de l’Abbaye aux Dames, 17100 Saintes Saintes Saint-Pallais Charente-Maritime

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00

