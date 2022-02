Concert de l’orchestre d’harmonie des agents de la Ville de Paris Catégorie d’évènement: île de France

Le jeudi 05 mai 2022

de 12h30 à 14h30

gratuit

Découvrez à la Mairie du 11e un programme d’œuvres originales pour orchestre d’harmonie et des pièces tirées du répertoire classique ! L’orchestre d’harmonie des agents de la Ville de Paris réunit une trentaine de musiciens, agents municipaux représentant toutes les directions, toutes les catégories et tous les grades, en activité ou en retraite. Sous la direction de Vicente Luna, professeur de tuba au conservatoire du 13e et directeur musical de l’orchestre d’harmonie de la Ville du Havre, il interprète un programme d’œuvres originales pour orchestre d’harmonie ou de pièces tirées du répertoire classique. Crédit photo : Orchestre d’harmonie des agents de la Ville de Paris Contact : Concert;Musique

