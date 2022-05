Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy, 17 septembre 2022, Vichy. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy Parc des Sources Jardinet du Palais des Congrès – Opéra Vichy

2022-09-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-17 18:00:00 18:00:00 Parc des Sources Jardinet du Palais des Congrès – Opéra

Vichy 03200 Créé en 1897, l’Orchestre d’Harmonie de Vichy (OHV) compte 75 musiciens, semi-professionnel, constitué de professeurs et élèves du conservatoire et d’amateurs confirmés et fête en 2022 ses 125 ans ! Parc des Sources Jardinet du Palais des Congrès – Opéra Vichy

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Parc des Sources Jardinet du Palais des Congrès - Opéra Ville Vichy lieuville Parc des Sources Jardinet du Palais des Congrès - Opéra Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy 2022-09-17 was last modified: by Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy Vichy 17 septembre 2022

Vichy Allier