Concert de l’orchestre d’harmonie de Saint -Chaffrey : « l’Echo de la Guisane » Névache Névache Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Névache

Concert de l’orchestre d’harmonie de Saint -Chaffrey : « l’Echo de la Guisane » Névache, 18 février 2022, Névache. Concert de l’orchestre d’harmonie de Saint -Chaffrey : « l’Echo de la Guisane » Ville Haute Salle polyvalente René Monnet Névache

2022-02-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-18 20:30:00 20:30:00 Ville Haute Salle polyvalente René Monnet

Névache Hautes-Alpes Névache Venez découvrir notre formation, composée de musiciens amateurs, très heureux de vous faire entendre un programme riche et varié, allant du jazz à la musique de film, en passant par la musique classique comme Carmen de Bizet. harmostchaf@yahoo.com +33 6 85 75 49 61 Ville Haute Salle polyvalente René Monnet Névache

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Névache Autres Lieu Névache Adresse Ville Haute Salle polyvalente René Monnet Ville Névache lieuville Ville Haute Salle polyvalente René Monnet Névache Departement Hautes-Alpes

Névache Névache Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevache/

Concert de l’orchestre d’harmonie de Saint -Chaffrey : « l’Echo de la Guisane » Névache 2022-02-18 was last modified: by Concert de l’orchestre d’harmonie de Saint -Chaffrey : « l’Echo de la Guisane » Névache Névache 18 février 2022 Hautes-Alpes Névache

Névache Hautes-Alpes