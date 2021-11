Le Mans Le Mans 72100, Le Mans CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DU MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72100

Le Mans

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DU MANS Le Mans, 21 novembre 2021, Le Mans. CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DU MANS Maison de quartier Pierre Guédou Allée Pierre Guedou Le Mans

2021-11-21 16:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 Maison de quartier Pierre Guédou Allée Pierre Guedou

œuvres de Ravel, Verdi, Morricone etc… sous la direction de Philippe Launay, programme varié pour tout public.

Détails Catégories d’évènement: 72100, Le Mans Autres Lieu Le Mans Adresse Maison de quartier Pierre Guédou Allée Pierre Guedou Ville Le Mans lieuville Maison de quartier Pierre Guédou Allée Pierre Guedou Le Mans