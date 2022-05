Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 14 mai 2022, Nevers. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le samedi 14 mai à 20:00

Au programme : “Parfum de découvertes” création d’Alexandre Kosmicki, West Side Story suite symphonique de Léonard Bernstein. Direction Bruno Boutet. En première partie : Jazz Band du conservatoire de Nevers direction Gilles Martin.

10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et élèves du conservatoire.

Cent bougies, une aventure musicale. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Adresse 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Departement Nièvre

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2022-05-14 was last modified: by Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 14 mai 2022 La Maison Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Nevers

Nevers Nièvre