Gironde « Magique Oha » Cette année, la magie sera le thème du concert. Nous aurons le plaisir d’accueillir un très talentueux magicien pour ce

spectacle. La plupart des œuvres interprétées aura trait à cet art ô combien captivant et mystérieux. Peut-être aussi une

