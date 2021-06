Clermont-Ferrand Basilique Notre-Dame-du-Port Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Concert de l’Orchestre d’harmonie Basilique Notre-Dame-du-Port Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Concert de l’Orchestre d’harmonie Basilique Notre-Dame-du-Port, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Concert de l’Orchestre d’harmonie

Basilique Notre-Dame-du-Port, le samedi 18 septembre à 18:00

L’Orchestre d’harmonie vous propose un instant musical, à l’ombre de la basilique.

Entrée libre, entrée cour sud

L’Orchestre d’harmonie vous propose un instant musical, à l’ombre de la basilique. Basilique Notre-Dame-du-Port 4 Rue Notre Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Basilique Notre-Dame-du-Port Adresse 4 Rue Notre Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Basilique Notre-Dame-du-Port Clermont-Ferrand