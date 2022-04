Concert de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine – Tempéraments romantiques Marmande, 6 mai 2022, Marmande.

Concert de l'Orchestre des Symphonistes d'Aquitaine – Tempéraments romantiques

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 21:30:00

Marmande

16 16 EUR Pour ce troisième volet, autour de chefs-d’œuvre symphoniques, un rendez-vous pleins de rythmes, de couleurs, d’émotions, de surprises et d’espoir pour célébrer la vie envers et contre tout.

La musique de Mendelssohn et Dvořák, deux immenses compositeurs, nous invite à parcourir tout le XIXe

siècle. À travers le Romantisme et le Post-romantisme, ces artistes explorent le mystère, la force et la complexité des sentiments humains, à une époque où l’on ne parle pas encore d’ « inconscient »…

Stéphane Rougier au violon et Sophie Teboul au piano seront les passeurs éclairés de cette immersion dans

les eaux profondes de l’âme romantique.

Billetterie à l'Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

Concert de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine – Tempéraments romantiques.

+33 5 53 64 44 44

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

