Concert de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine – American Rhythms Marmande, 25 mars 2022, Marmande.

Concert de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine – American Rhythms Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 21:30:00 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne

15 15 EUR Ce programme de musiques du XXe siècle, haut en couleurs, évoque cette Amérique du Nord, ancienne terre d’esclavage et terre d’immigration, qui vient d’inventer le jazz, et crée sa propre légende avec des artistes cinéastes, musiciens et autres. Des œuvres intemporelles et emblématiques naissent de ce « bouillon de culture », comme autant d’actes de résilience aux souffrances de l’exil et du déracinement.

Jean-Philippe Guillo, pianiste, sera l’invité d’honneur et le guide avisé de cette « traversée musicale ».

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

Concert de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine – American Rhythms

+33 5 53 64 44 44

Ce programme de musiques du XXe siècle, haut en couleurs, évoque cette Amérique du Nord, ancienne terre d’esclavage et terre d’immigration, qui vient d’inventer le jazz, et crée sa propre légende avec des artistes cinéastes, musiciens et autres. Des œuvres intemporelles et emblématiques naissent de ce « bouillon de culture », comme autant d’actes de résilience aux souffrances de l’exil et du déracinement.

Jean-Philippe Guillo, pianiste, sera l’invité d’honneur et le guide avisé de cette « traversée musicale ».

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

Ville de Marmande

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

dernière mise à jour : 2022-02-03 par