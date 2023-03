Concert de l’orchestre des pompiers de Paris Salle de l’Hexagone Autun Catégories d’Évènement: Autun

Saône-et-Loire Les prestations de la musique de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris contribuent au rayonnement de l’institution et sont un vecteur de recrutement. Pour certaines, elles consolident directement le lien armée-nation.

La musique participe en priorité à toutes les cérémonies militaires et activités internes qui jalonnent la vie du corps et celle de ses unités. D’autre part, elle peut être mise à disposition des autorités de tutelle (Etat-major de l’armée de Terre –Gouverneur militaire de Paris – Préfet de police – Ville de Paris). Contribuant à maintenir le prestige et la renommée de la Brigade, la musique est sollicitée pour des concerts au profit de municipalités, d’associations et d’organismes divers. Elle participe à des projets pédagogiques auprès des établissements scolaires. Elle se produit également sur la scène internationale en participant à des festivals internationaux de musique militaire. Chaque année, plus de 200 prestations sont ainsi effectuées : 55% au profit de la brigade, 10 % à l’occasion des festivals internationaux de musique militaire ; 20 % au profit d’organismes militaires et 15 % au profit d’organismes civils. Cette unité musicale de la BSPP de renommée assure des prestations de qualités aux quatre coins de la France. Un de nos objectifs est de faire profiter les enfants, les familles des pompiers, mais aussi et surtout un maximum d’autunois, en donnant l’opportunité à chacun de s’enrichir culturellement avec un coup réduit. Ces musiciens sont en capacité de jouer de tout. (moderne, jazz, rétro, disco, militaire, etc….) Merci de se présenter avec votre billet sur votre smartphone à l’entrée de l’événement. Une pièce d’identité pourra vous être demandée.

Pour le respect de l’environnement, merci de ne pas imprimer votre billet.

welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 https://www.autun-tourisme.com/billetterie/

