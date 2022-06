Concert de l’Orchestre des Jeunes de la Ville de Frise aux Pays-Bas La Ciotat, 20 juillet 2022, La Ciotat.

Concert de l’Orchestre des Jeunes de la Ville de Frise aux Pays-Bas

Eglise Notre Dame de l'Assomption
Qua Ganteaume
La Ciotat
Bouches-du-Rhône

2022-07-20 – 2022-07-20

Qua Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

L’orchestre dispose d’un orchestre symphonique d’environ soixante-cinq membres. L’Orchestre des jeunes frisons agit à partir de quatre valeurs fondamentales : le plaisir, la collaboration, la discipline et le développement. Notre objectif est de fournir une scène aux jeunes musiciens de Frise, de s’amuser dans un orchestre symphonique et de faire de la musique ensemble. L’Orchestre des jeunes frisons a ainsi l’ambition d’inspirer chaque membre à se développer et à s’amuser.

L’Orchestre des jeunes frisons donne régulièrement des concerts en Frise et ailleurs aux Pays-Bas, en outre, l’Orchestre a effectué 15 tournées aux États-Unis, en Espagne, en République Tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Suisse, en Suède, en Italie et en France. La musique de film et les œuvres musicales occupent régulièrement les lutrins en plus du répertoire symphonique. L’Orchestre est sous la direction musicale de Douwe Nauta.



Programme :



Prometheus Overture – Beethoven

Pirates of the Caribbean – Badelt

Symphony nr. 25 – Mozart

Ases Tod – Grieg

Dream Children – Elgar

English Folk Songs Suite – Vaughan Williams

Sigurd Jorsalfar – Grieg

Night on the Bare Mountain – Moussorgsky

An der schönen blauen Donau – Strauss



Sur réservation.

Dans la limite des places disponibles.

Le Frisian Youth Orchestra, fondé en 1977, se compose d’un groupe de jeunes musiciens amateurs enthousiastes.

