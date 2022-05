Concert de l’Orchestre des Champs-Elysées – Le Festival de Saintes Abbaye Aux Dames Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Abbaye Aux Dames, le samedi 23 juillet à 20:00

Tarif découverte au prix de 15€ pour apprécier le concert debout ou assis dans l’herbe. Strauss Valses et Polkas Brahms Danses hongroises Orchestre des Champs-Élysées Direction Philippe Herreweghe

15 €

Valses, polkas… L’Orchestre des Champs-Élysées, sous la direction de Philippe Herreweghe, nous fait tournoyer pour cette soirée de clôture dans les jardins de l’abbaye. Abbaye Aux Dames 11 place de l’Abbaye saintes Saintes Charente-Maritime

2022-07-23T20:00:00 2022-07-23T21:00:00

