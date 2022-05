Concert de l’Orchestre des Champs-Elysées – Le Festival de Saintes

Concert de l’Orchestre des Champs-Elysées – Le Festival de Saintes, 23 juillet 2022, . Concert de l’Orchestre des Champs-Elysées – Le Festival de Saintes

2022-07-23 20:00:00 – 2022-07-23 EUR 15 55 Valses, polkas… L’Orchestre des Champs-Élysées, sous la direction de Philippe Herreweghe, nous fait tournoyer pour cette soirée de clôture dans les jardins de l’abbaye au rythme des illustres danses de Strauss et de Brahms. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville