Concert de l’orchestre de l’Harmonie de Beauvais. Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Oise

Concert de l’orchestre de l’Harmonie de Beauvais. Bresles, 3 avril 2022, Bresles. Concert de l’orchestre de l’Harmonie de Beauvais. Bresles

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03

Bresles Oise Bresles Réservations auprès de l’OHB : harmonie-beauvais.fr, sur Facebook ou par téléphone de 18h à 20h au 0603292892.

Par précaution, port du masque conseiller. Réservations auprès de l’OHB : harmonie-beauvais.fr, sur Facebook ou par téléphone de 18h à 20h au 0603292892.

Par précaution, port du masque conseiller. +33 6 03 29 28 92 Réservations auprès de l’OHB : harmonie-beauvais.fr, sur Facebook ou par téléphone de 18h à 20h au 0603292892.

Par précaution, port du masque conseiller. Vile de bresles

Bresles

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bresles, Oise Autres Lieu Bresles Adresse Ville Bresles lieuville Bresles Departement Oise

Bresles Bresles Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bresles/

Concert de l’orchestre de l’Harmonie de Beauvais. Bresles 2022-04-03 was last modified: by Concert de l’orchestre de l’Harmonie de Beauvais. Bresles Bresles 3 avril 2022 Bresles Oise

Bresles Oise